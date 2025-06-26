Yeniboğaziçi alt yapısından yetişen, takımın Süper Lig’e çıkmasında büyük katkıları olan Kenan Özerinç ve Enes Ertem takımda kaldı.

Transferde birçok takımın listesinde olan ve teklifler alan iki genç yetenek, yönetim ile anlaşarak takımda kalma kararı aldı.

Yönetici Osman Ercen nezaretinde imzaları atan yıldızlar yeni sezonda da Yeniboğaziçi’nin başarısı için ter dökecek.

Konuyla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yıldızlar Yeniboğaziçi Dedi.

Kulüp altyapımızda yetişen ve süper lige çıkmamızda büyük katkıları olan Kenan Özerinç ve Enes Ertem yönetim ile anlaşarak takımda kalma kararı aldılar. Yöneticimiz Osman Ercen nezaretinde yeni sezon anlaşmalarını yapan genç sporcularımıza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.