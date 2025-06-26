Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de organize edilen Edip Akarsu U16-U18 Türkiye Şampiyonası üçüncü ve son gün yarışları ile tamamlandı. Yarışların son gününde Ada Kafa 800 metre branşında Türkiye ikincisi olurken yeni KKTC büyükler rekorunu kırdı. 4x100 metre erkek takımı üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, ferdi olarak yarışan Arabella Bradley ise yüksek atlamada üçüncü olma başarısı gösterdi.

ADA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNE REKORLA KOŞTU

U18 kadınlar 800 metre branşında yarışan Ada Kafa önemli başarılar elde etti. Kafa, 800 metrede elde ettiği 2:13.28’lik derece ile Türkiye ikincisi oldu. Genç atlet ayrıca yeni KKTC büyükler rekorunu kırma başarısı gösterdi. Ödül seremonisinde madalya takdimini KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yaparken, Ada’nın antrenörü Hasan Maydon da törende yer aldı ve sporcusunun başarısını paylaştı.

ERKEKLER 4X100 TAKIMI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

U16 erkekler 4x100 metre branşında Nasuh Uyanık, Erol Efe Bilmez, Erman Alsakal ve İbrahim Uysal Tunçbel’den oluşan KKTC Atletizm Federasyonu takımı güzel bir yarışma çıkararak Türkiye üçüncüsü oldu ve kürsüde yer aldı. Deniz Dağdelen, Kumsal Arsal, Sezgin Şeren ve Selin Osmanlı’dan oluşan kız takımı da güzel bir yarış çıkardı ancak çok az bir farkla dördüncü olma başarısı gösterdi.

ARABELLA BRADLEY, ÜÇÜNCÜLÜĞE ATLADI

Ülkemizde gerçekleştirilen yarışta baraj geçerek bu şampiyonada ferdi olarak yarışmaya hak kazanan Arabella Bradley, son günde yüksek atlama branşında yarıştı. Bradley, 1.62’lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Ödül töreninde antrenörü Mahmut Koral podyumda yer alarak sporcusunun elde ettiği başarıyı paylaştı.