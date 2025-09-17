Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, bugün tamamlanacak yabancı uyruklu futbolcu transferi öncesinde kadrosunda yer alacak olan oyuncuları belirledi.

Nijeryalı oyuncular Daniel Kalou, Anthony Uzodimma ve Kamerunlu Mouhamed Njoya yeni sezonda Yeniboğaziçi’nin formasını giyecek.

Savunma oyuncusu Daniel Kalou daha önce ülkemizde Hamitköy forması giymişti. Kariyerinde Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da bulunan Uzodimma da Yeniboğaziçi’nin kadrosuna kattığı önemli savunma oyuncularından. Forvet oyuncusu Njoja ise hücum hattında Yeniboğaziçi’nin başarısı için ter dökecek.

Yeniboğaziçi ligin ilk haftasında Cuma günü Dumlupınar ile deplasmanda karşılaşacak.