İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve toplamda 497 sporcunun katılım gösterdiği Türkiye Kempo Şampiyonası'na katılan KKTC Kickboks Muaythai Federasyonu'nun kempo sporcuları önemli başarılar elde ederek yurda döndüler. Farklı derneklerden 8 sporcuyla katılım gösteren federasyon sporcuları Semi Kempo, Full Kempo ve Prof Kempo MMA'da mücadele ettiler. Üç branşa da katılan Enes Erdem, üç altın madalya kazanmayı başardı. Federasyon sporcuları toplamda 10 Altın 3 gümüş 1 de bronz kazanarak büyük bir başarı elde ettiler. Bu arada KKTC Kickboks Muaythai Federasyon Başkanı Ümit Nusret de şampiyonada sporculara hitaben bir konuşma yaptı. KKTC Kempo takımı olarak şampiyonaya katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar'a ve yetkilileri teşekkür etti.

Şampiyonada dereceye giren KKTC'li kempocular şunlar oldular:

Enes Erdem( Semi kempo 1., Full kempo 1., Kempo MMA 1.)

Beren Nur Şimşek ( Kempo kata 1.)

Enes Baran Elkondu (Semi Kempo 1. , Full Kempo 2. )

Zehra Bilge Bayram (Semi Kempo 1. Full Kempo 1.)

Ebrar Su Dereli (Kempo Kata 2. ,Semi Kempo 2. )

Utku Aslantürk (Semi Kempo 2., Full Kempo 2.)

Eda Güngör (Semi Kempo 3. )

Tekhan Ali Khakparaghi (Full Kempo 1.)