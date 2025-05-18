Hollanda Eredivisie’de sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti. Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax’ın 1 puan önünde girdi. Son hafta maçlarında PSV Eindhoven deplasmanda Sparta Rotterdam’ın konuğu olurken, Ajax sahasında Twente’yi ağırladı. PSV Eindhoven; 27’nci dakikada Perisic, 58’inci dakikada Luuk de Jong ve 84’üncü dakikada Tillman’ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. Sahasında Twente’yi 28’inci dakikada Henderson ve 90’ıncı dakikada Weghorst’un golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax ise sezonu ikinci sırada tamamladı.