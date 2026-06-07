Aksa Süper lig’den 1. Lige düşen Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü’nde dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, mevcut başkan İbrahim Özişleyen, üyelerin tam desteğini alarak yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

İki yıl önce göreve gelen İbrahim Özişleyen ve yönetim kurulu, Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü adına önemli başarılara imza attı. Göreve geldikleri ilk dönemde takımı Play-Off Şampiyonu yaparak Süper Lig’e yükselten yönetim, geçtiğimiz sezon da kulübün Süper Lig’de başarıyla mücadele etmesini sağladı.

Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü, üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmesiyle bir kez daha İbrahim Özişleyen başkanlığında yoluna devam etme kararı aldı.

Yeni Boğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Özişleyen’i ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Genel kurul sonuçlarının kulübümüz, camiamız ve taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Yeni sezonda daha güçlü, daha kararlı ve hedeflerine inanan bir Yeniboğaziçi Spor Kulübü ile sahalarda olacağız”