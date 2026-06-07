AKSA 1. Lig’de gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluğa ulaşarak yeniden Süper Lig’e yükselen Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, elde ettiği tarihi başarıyı düzenleyeceği şampiyonluk balosuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk balosu 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Girne’de bulunan The House’da gerçekleştirilecek. Geceye kulüp yöneticileri, eski futbolcular, taraftarlar, iş insanları ve Baf Ülkü Yurdu camiasının önemli isimlerinin katılması bekleniyor.

BAŞKAN MUSTAFA ALTUN’DAN BİRLİK VE DESTEK ÇAĞRISI

Baf Ülkü Yurdu Başkanı Mustafa Altun, şampiyonluk balosu öncesinde yaptığı açıklamada, elde edilen başarının sadece bir futbol başarısı olmadığını, tüm camianın ortak emeği ve inancının sonucu olduğunu ifade etti.

Altun, köklü geçmişe sahip Baf Ülkü Yurdu’nun yeniden hak ettiği yere ulaştığını belirterek, şampiyonluk balosuna tüm Baf sevdalılarını davet etti.

Başkan Altun açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bu şampiyonluk, futbolcularımızın, teknik ekibimizin, yönetimimizin ve bizlere her zaman destek veren taraftarlarımızın ortak başarısıdır. Köklü camiamızın düzenleyeceği şampiyonluk balosunda tüm Baf sevdalılarını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu gece sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleceğe yönelik birlik ve beraberlik mesajı vereceğimiz önemli bir organizasyon olacaktır.”

HEDEF GÜÇLÜ BİR SÜPER LİG BAŞLANGICI

Mustafa Altun, kulübün önündeki yeni döneme de dikkat çekerek Süper Lig’de kalıcı ve güçlü bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Altun, kulübe gerekli desteğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Süper Lig’de birlik ve beraberlik çatısı altında güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için camiamızın, taraftarlarımızın ve kulübümüze gönül veren herkesin desteğine ihtiyacımız var. Şampiyonluk balosunu da bu birlikteliğin en güzel göstergelerinden biri olarak görüyoruz” dedi.

TÜM BAF SEVDALILARI DAVETLİ

Şampiyonluk sevincini geniş katılımla kutlamayı amaçlayan Baf Ülkü Yurdu yönetimi, gece boyunca çeşitli etkinlikler ve sürpriz programlarla davetlilere unutulmaz bir organizasyon sunmayı hedefliyor.

AKSA 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Baf Ülkü Yurdu, düzenleyeceği şampiyonluk balosuyla hem elde edilen başarıyı kutlayacak hem de yeni sezon öncesinde camiasını tek çatı altında buluşturarak güçlü bir birlik mesajı verecek.