Stadyum: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: Ali Özer, Halil Canaloğlu, Burak Yiğit
Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ramadan (60.Dk Süleyman), Ali Özay, İsmail, Serhat (86.Dk Ahmet Arıtaş), İbrahim (86.Dk Hüseyin), Hasan Kaffaoğlu (70.Dk Mustafa Çelik), Mehmet Enes, Fevzi, Kenan, Ömer (46.Dk Eli Amir)
Hamitköy: Raif, Altan (87.Dk Nedim), Mehmetali (87.Dk İlker), Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (87.Dk David), Emre Uysal, Berkay, Mehmet Yapıcıel, Uğur, Cuma
Goller: 12.Dk Serhat, 74.Dk İbrahim (Yeniboğaziçi)- 33.Dk Mehmet Yapıcıel (Hamitköy)
AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun 21. Hafta maçında Yeniboğaziçi DSK – Hamitköy ŞHSK
Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Yeniboğaziçi DSK – Hamitköy ŞHSK maçını Ali Özer yönetti. Maça hızlı başlayan Yeniboğaziçi özellikle sağ kanattan Kenan ile etkili ataklar geliştirirken, 12. Dakikada Kenan’ın ortasında Serhat golü attı. 1 – 0
25. dakikadan sonra Hamitköy oyunda dengeyi kurup ataklarını geliştirmeye başladı. 33’te ceza alanında topla buluşan Mehmet Yapıcıel, kaleci Emre’den dönen topunu tamamlayarak takımına eşitliği getirdi. 1 – 1 Devrenin son anlarındaki Hamitköy atağında Uğur bomboş pozisyonda topu dışarı attı.
İkinci devreye Hamitköy etkili başladı. Konuk ekip girdiği pozisyonlardan yararlanamazken özellikle Mehmet Yapıcıel’nin vuruşunu kaleci Emre çıkardı.
Rakibin baskısını atlatan Yeniboğaziçi’nin atağında İbrahim’in uzaklarda şutunda top köşeden ağlara gitti. 2 – 1
2 – 1’den sonra Yeniboğaziçi skoru korumayı başarırken, son bölümde Fevzi’nin eline çarpan topta hakem Ali Özer oyunu devam ettirmesine Hamitköylüler’in itirazları sonuç vermedi. Maç da centilmence bir şekilde 2 – 1 Yeniboğaziçi üstünlüğünde sona erdi.