AKSA SÜPER LİG 3. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 3. Haftası pazartesi oynanan iki maçlar tamamlandı.

Süper Lig’de 2026-27 sezonu üçüncü haftayı puan kayıpsız Mağusa Türk Gücü lider olarak tamamladı.

Üçüncü haftada 4 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maçtan ise deplasman ekipleri 3 puanla ayrıldı. Maçlardan beraberlik çıkmadı.

Haftayı Değirmenlik bay olarak geçirdi.

Mağusa derbisinde rakibi Dumlupınar’ı farklı mağlup eden Mağusa Türk Gücü 3’te üç yaparak haftayı lider olarak tamamladı. Doğan T. Birliği konuk olduğu zorlu Aslanköy deplasmanından galip dönerek 2. Sıraya yerleşirken, haftayı boş geçen Değirmenlik averajla 3. Sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Gençlik Gücü ikinci haftadaki MTG mağlubiyetini Lefkoşa derbisinde Çetinkaya’yı yenerek unuturken, Çetinkaya 3. Hafta sonunda puansız olarak ligin dibinde yer aldı. Haftanın sürpriz sonucunu ilk 2 haftayı farklı mağlubiyetlerle kapatan Baf Ülkü Yurdu takımı konuk ettiği Mesarya takımını farklı mağlup ederek elde etti.

Evinde ilk maçına çıkan K.Kaymaklı sezona iyi başlayan ve 2’de iki yapan Karşıyaka’yı mağlup ederek taraftarına umut verirken, Yenicami ise ilk 2 haftada elde ettiği kötü sonuçları konuk ettiği Esentepe’yi mağlup ederek unutturdu.

Süper Ligin üçüncü haftasında toplamda 22 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.1 oldu. İlk 2 haftaya göre gol ortalamasının düştüğü dikkatlerden kaçmadı.

Bu haftada da atılan 22 golün 13’ü yabancı futbolculardan gelirken, 9 golü ise yerli oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Kossi Adetu hat-trick yaparak 4 golle zirvede olan ancak haftayı maç yapmadan geçen Değirmenlik futbolcusu Motton Sayon’la koltuğu paylaştı.

Geçtiğimiz haftaya göre daha daha az kartın gösterildiği 3. haftada hakemler üçüncü haftada penaltı noktasını göstermedi, 2 kırmızı kart çıkardı.

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa derbisinde Dumlupınar takımın farklı mağlup eden Mağusa Türk Gücü takımı geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alırken, kalesinde ise gol görmeyerek önemli bir istatistiğe sahip oldu

Haftanın Futbolcusu: Kossı̇ Adetu (Baf Ülkü Yurdu)

İlk 2 haftada farklı mağlubiyetler alan Baf Ülkü Yurdu takımı konuk ettiği Mesarya’yı farklı mağlup ederken hem 3 gol atarak hem de iyi futboluyla takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip olan Kossi Adetu haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç(DTB)

Zirve yarışında olmak isteyen Doğan Türk Birliği’nin başarılı teknik direktörü Nazım Aktunç konuk oldukları zorlu Aslanköy deplasmanında ikinci devrede yaptığı hamlelerle maçı kazanmasını bildi.

Haftanın Hakemi: Burak Mandıralı (Aslanköy – DTB)

Aslanköy ile Doğan Türk Birliği arasındaki zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini yapan Burak Mandıralı yerinde düdükleri ve yardımcılarıyla uyum içinde güzel bir maç yönetti.

Haftanın Kare ası

Boran Esenler (Küçük Kaymaklı), Hüseyin Arifoğlu (Yenicami), Emmanuel Ernest (Mağusa Türk Gücü), Mustafa Salk (Doğan Türk Birliği)

Haftanın Onbiri:

İdris(Yenicami), Emre (DTB), Bahadır(K.Kaymaklı), Ahmet (GG), Gökcan(MTG), Erhun(DTB), Fikret(Cihangir), Hüseyin Deynekli(MTG), Godwin(K. Kaymaklı), Meye (Cihangir),İssiak Bamba(GG)

Aksa Süper Lig 3. Hafta sonuçları

K. Kaymaklı – Karşıyaka: 2 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Mesarya: 5 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0

Aslanköy – Doğan T. Birliği: 1 - 3

Alsancak Yeşilova – Cihangir: 0 – 2

Yenicami – Esentepe: 2 – 0

Dumlupınar – Mağusa T. Gücü: 0 – 4

Aksa Süper Lig 4. Hafta programı

Doğan T. Birliği – C. B Gençlik Gücü

Mesarya – K. Kaymaklı

Cihangir – Aslanköy

Karşıyaka – Değirmenlik

Esentepe – Baf Ülkü Yurdu

Mağusa Türk Gücü – Yenicami

Çetinkaya - Dumlupınar