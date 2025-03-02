Yer: Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yusuf Bakar, Ali Eren Orçan

Atoll Kozanköy: Mahmut Karabey, Azad Kerimov, Bayram Arıkhan, Eran Kabidan (Dk 73 Selçuk Dilik), Abdullah Çomunoğlu (Dk 89 Chrıslın), Hüseyin Konyalıoğlu, İzder Kutay, Mustafa Yaşar (Dk 73 Salih Can Gül), Kahraman Dönmez, Mehmet Kum (Dk 65 Bahri Sönmez), Efe Çopur.

Northernland Dipkarpaz: İbrahim Arcanlı, Hasan Emre Akdeniz, Yekta Polat, Berkan Sünmez, Bavver Dağ, Barış Dağ, İzzet Kılıç (Dk 90 Hüseyin Karakuş), Metehan Ordu, Yaşar Özer (Dk 52 Erencan Kalkan), Baran Derin, Devrim Erdoğan.

Goller: Dk 38 Mustafa Yaşar, Dk 90+3 Efe Çopur (Atoll Kozanköy).

Aksa Birinci lig 21. Hafta karşılaşmasında Atoll Kozanköy sahasında Northernland Dipkarpaz’ı konuk etti.

Konuk ettiği Northernland Dipkarpaz’ı Mustafa Yaşar ve Efe Çopur’un golleriyle 2-0 mağlup eden Atoll Kozanköy 3 puanı hanesine yazdırdı. Atoll Kozanköy aldığı bu galibiyetle puanını 39 yaparken, Northerland Dipkarpaz 26 puanda kaldı.

Dk. 38 Sağ kanattan başlayan ev sahibi Atoll Kozanköy atağında yapılan ortada topu iyi takip eden Mustafa Yaşar yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi.1-0

İlk devre ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

Dk. 90+3 Atoll Kozanköy kontra atağında sağ kanattan Bahri’nin güzel ortasını iyi takip eden Efe yaptığı kafa vuruşu ile topu filelere göndererek maçın skorunu tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

