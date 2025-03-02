Yer: Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yusuf Bakar, Ali Eren Orçan

Atoll Kozanköy: Mahmut Karabey, Azad Kerimov, Bayram Arıkhan, Eran Kabidan (Dk 73 Selçuk Dilik), Abdullah Çomunoğlu (Dk 89 Chrıslın), Hüseyin Konyalıoğlu, İzder Kutay, Mustafa Yaşar (Dk 73 Salih Can Gül), Kahraman Dönmez, Mehmet Kum (Dk 65 Bahri Sönmez), Efe Çopur.

Northernland Dipkarpaz: İbrahim Arcanlı, Hasan Emre Akdeniz, Yekta Polat, Berkan Sünmez, Bavver Dağ, Barış Dağ, İzzet Kılıç (Dk 90 Hüseyin Karakuş), Metehan Ordu, Yaşar Özer (Dk 52 Erencan Kalkan), Baran Derin, Devrim Erdoğan.

Goller: Dk 38 Mustafa Yaşar, Dk 90+3 Efe Çopur (Atoll Kozanköy).

Aksa Birinci lig 21. Hafta karşılaşmasında Atoll Kozanköy sahasında Northernland Dipkarpaz’ı konuk etti.

Konuk ettiği Northernland Dipkarpaz’ı Mustafa Yaşar ve Efe Çopur’un golleriyle 2-0 mağlup eden Atoll Kozanköy 3 puanı hanesine yazdırdı. Atoll Kozanköy aldığı bu galibiyetle puanını 39 yaparken, Northerland Dipkarpaz 26 puanda kaldı.

Dk. 38 Sağ kanattan başlayan ev sahibi Atoll Kozanköy atağında yapılan ortada topu iyi takip eden Mustafa Yaşar yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi.1-0

İlk devre ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray'dan kritik puan kaybı Galatasaray'dan kritik puan kaybı

Dk. 90+3 Atoll Kozanköy kontra atağında sağ kanattan Bahri’nin güzel ortasını iyi takip eden Efe yaptığı kafa vuruşu ile topu filelere göndererek maçın skorunu tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mormenekşe GBSK

21

15

2

4

33

21

12

47

2.

Küçük Kaymaklı TSK

21

12

5

4

67

23

44

41

3.

Atoll Kozanköy KSK

21

12

3

6

31

21

10

39

4.

Türk Ocağı Limasol SK

21

11

4

6

28

15

13

37

5.

Yeniboğaziçi DSK

21

10

6

5

41

23

18

36

6.

Yalova SK

21

9

8

4

32

24

8

35

7.

Hamitköy ŞHSK

21

9

6

6

32

26

6

33

8.

M. Hacıali Yılmazköy SK

21

8

6

7

31

25

6

30

9.

Düzkaya KOSK

21

7

8

6

28

28

0

29

10.

Serveroğlu Geçitkale GSK

21

9

2

10

28

29

-1

29

11.

Northernland Dipkarpaz SK

21

7

5

9

31

33

-2

26

12.

Binatlı YSK

21

8

2

11

35

38

-3

26

13.

Lapta TBSK

21

6

5

10

24

27

-3

23

14.

Ünimar Maraş GSK

21

4

4

13

26

55

-29

16

15.

Vadili TÇBSK

21

2

8

11

15

41

-26

14

16.

Çanakkale TSK

21

1

2

18

14

67

-53

5