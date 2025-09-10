Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nde yabancı futbolcu arayışları sürerken, kesinleşen ilk yabancı futbolcu Kamerunlu Mohamed Njoya (Paşa) oldu. Forvet oyuncusu Mohamed Njoya dün kulüp binasında başkan İbrahim Özişleyen ve yönetim kurulunun da katılımıyla yapılan imza töreni ile kendisini Yeniboğaziçi futbolcusu yapan imzayı attı.

Yeni transferle ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Hoşgeldin Mouhamed Njoya

Bugün kulüp binamızda yapılan imza töreni ile başarılı forvet oyuncusu Mouhamed Njoya(PAŞA)’yı Kadromuza kattık.”