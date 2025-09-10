Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeleri, yeni sezona “Merhaba” demek amacıyla düzenlenen özel gecede bir araya geldi.

KTSYD merkez binasında, Fikret Ünlü Yüzme Havuzu başında gerçekleşen etkinlikte üyeler aileleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirerek kaynaşma fırsatı buldu.

Gecede konuşma yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yeni sezonda tüm üyelere başarılar diledi. Özsoy konuşmasında, ülke sporundaki gelişmeleri topuma sağlıklı bir şekilde aktarmak için büyük bir fedakarlık göstererek canla başla emek harcayan tüm üyelere hayırlı bir sezon diledi. Ayrıca bu süreçte en büyük fedakarlığı yapan ailelerle de bu anlamlı gecede birarada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tüm üyelerin böylesi gecede biraraya gelip kaynaşma, sohbet etme ve yeni sezona daha enerjik görme adına önemli olduğuna vurgu yaptı. Özsoy yeni dönemde tüm federasyonlara, yöneticilere, antrenörlere, sporculara ve emek harcayacak olan herkese başarılar diledi.

Etkinlikte KTSYD yönetim kurulu üyesi Serkan Soyalan güçlü bir orkestra ile güzel şarkılarla geceye renk kattı. Sezona merhaba gecesi samimi ve sıcak bir ortamda son buldu.