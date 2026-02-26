Sn. Ünal Üstel, hükümet ortaklarınızdan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı erken seçimin Mayıs’ta olabileceğini olmazsa Eylül’de olacağını söyledi. Anlaşılan erken seçim hükümetin gündemine geldi…Ancak siz olmayacak diyorsunuz…

Sn. Erhan Arıklı, verdiğiniz bir demeçte erken seçim için Mayıs ya da Eylül olabileceğini söylediniz. Bu konuda ciddi misiniz? Yoksa günü geçiştirmek için mi söylediniz?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz günlerde Mağusa’da başlayan kurumlar arası halı saha futbol turnuvasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takımıyla katılarak sahada yer almışsınız. Maşallah diyelim Bakanlık işlerinden fırsat bulup halı saha maçı oynayabilmeniz çok güzel…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın Rum başkanı Prountoz’un Kaymaklı bölgesinden bir kapı daha açılabileceği yönündeki görüşünü memnuniyetle karşıladınız. Acaba bu kapı tam olarak nereden geçecek?

Sn. Zeki Çeler, Mağusa bölgesinde partinize gönülden bağlı olan Ali Kemal Özaltın’ın vefatı sizi derinden üzmüş olsa gerek. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak Şap Hastalığı için gereken önlemleri aldığınızı söylediniz. Ancak unutmayın ki bu hastalık havadan da bulaşabilen bir hastalık…