Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan bir sürücümüz, dün öğle saatinde yaşadığı stresi bize gönderdiği bir fotoğrafla dile getirerek bazı sürücülerin medeniyet yoksunu ve düşüncesizce park edişleri nedeniyle diğer araç sürücülerinin mağdur olduğunu ifade etti.

Fotoğrafta sağda görülen araç sürücüsüne seslenen vatandaşımız “Tebrik ediyorum sizi, yol içine araba park edişinizi. Aracımla oradan çıkana kadar tamponu iki defa vurdum ve siz hala daha ortalıkta yoktunuz” diyerek adeta isyan etti.

Yol park kuralı diye bir şey olduğunu ancak onu da geçtiğini dile getiren bayan vatandaşımız, bu araç sahibinin biraz düşüncesi olsa veya medeniyet sahibi olmuş olsa saat 12 -1 arasının insanların öğle araları olduğunu bileceğini ve kimseye engel olmayacak şekilde park edeceğini kaydetti.

Bu gibi sürücülerin yarattığı sıkışıklık nedeniyle birçok sürücünün mağdur olduğuna dikkat çeken vatandaşımız, bu gibi trafiğin sıkışık olduğu yerlerde zabıta veya polisin de etkin denetim yapası gerektiğini sözlerine ekledi.