Lefkoşa’nın iki belediye başkanın üzerinde uzlaştığı ve önerdiği Kaymaklı geçiş kapısı için Hristodulidis’ten olumlu yanıt geldi: “Haspolat ve Kaymaklı için hazırız. Ancak bununla birlikte Kiracıköy ya da Erenköy geçişleri de açılmalı.”

Bizim taraftan Kaymaklı konusunda henüz ses yok.

(Ulaş Barış)

Kapılar açıldığında sadece trafik rahatlamaz.

Siyasetin zemini de bir nebze değişir.

Lefkoşa’nın iki belediye başkanının önerdiği yeni geçiş noktaları, tam da bu yüzden önemliydi. Çünkü insanların hayatını kolaylaştırmak demek, karşılıklı bağımlılığı artırmak demektir. Karşılıklı bağımlılık arttığında temas çoğalır. Temas çoğaldığında algılar değişir.

Her açılan kapı, iki tarafın ticaret yapmasını sağlar. Esnaf birbirini tanır. Müşteri alışkanlık geliştirir. Hizmet sektörü genişler. Gündelik hayat iç içe geçer. Özellikle Yeşil Hat’ı psikolojik, siyasi ya da pratik sebeplerle geçmeyen insanlar için yeni kapılar bir eşik kırılması yaratır. ara bölgenin diğer tarafındaki “öteki” olmaktan çıkar, mahalleye gelir.

Ve mahalleye gelen öteki artık korkutucu değildir.

Tam da bu yüzden, Sayın Hristodoulidis’in cevabı dikkat çekici. O, kapı fikrini doğrudan reddetmedi. Ama kapıyı bir koşula bağladı... Ara bölgeden transit geçiş sağlayacak yollar açılmadan karşılıklı geçişe sıcak bakmadığını ima etti. YAni Atheniou'dan başlayacak yol ara bölgeden geçerek Kıbrıslı Türklerle temas etmeden Eğlenceye gidecek. Diğeri ise Erenköyü transit geçerek Pachiamo ve Pirgo'yu bağlayacak. Bu iki pypass kabul edilmezse iki toplumun yararlanacağı kapıya ise OHİ dedi! Bu iki by-pass eminim ki ordaki köylünün işine yarayacak, kolaylaştırıcı olacak günlük hayatlarına ama ikisi de anladığımız anlamda geçiş kapısı değil. Ara bölgelerde askeri bölgelerden geçen birer by-pass. Adada sayısı iyice azalmış BM için kontrolü zor. Olamaz mı? bence gene de olur ama diğer kapıların açılması için şart olarak kullanılması yanlış. Bu mesela Türk tarafının istediği Pile'deki by-passla ilişkilendirilebilir.

Öte yandan belediye başkanlarının önerisi temas üretmeye yönelikti. Adı üzerinde güven artırıcı önlem. Hristodoulidis’in şartı ise teması dengelemek değil, etkisizleştirmek yönünde. Eğer Rum tarafı Yeşil Hat’ı geçmeden, kuzeyi fiilen baypas ederek hareket edebilecek bir transit koridora kavuşursa, karşılıklı bağımlılık azalır. Temas zorunluluk olmaktan çıkar.

Yani kapının yaratacağı psikolojik ve ekonomik iç içe geçme ihtimali, transit koridorla dengelenmiş olur.

Bu, statükonun akıllıca korunma biçimidir.

(Mete Hatay)

Galatya ya giderken Balalan köyü üzerinden giderim...

Bugün ordan geçerken DRON ile ilaçlayan , dostlarımı görünce durdum

Tarlalar çamurlu olunca DRON ile ilaçlama üreticiye kolaylık sağlar.

Bayağı sohbet ettik Az buçuk bilgiler almaya çalıştım

Tabi bu işlerle bilir kişiler ve uğraşanlar daha iyisine daha doğrusuna ulaşıp uygulamaya koyacaklarına inancım sonsuzdur.

(Biray Hamzaoğulları)