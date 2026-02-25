Sn. Tufan Erhürman, dün Hristodulidis ile yaptığınız görüşme sonrasında hem sizin hem de sayın Hristodulidis’in açıklamalarından olumlu gelişmeler olduğunu anlıyoruz. Umarız bu olumlu hava devam eder.

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkemizin en sevilen yaz meyvelerinden olan babutsalarda görülen koşnille mücadelede önemli bir gelişme yaşandığını ve bu zararlıyla mücadelenin kazanılacağı açıklandı. İnşallah bu zararlı bir an önce yok edilir ve eskiden olduğu gibi bol bol babutsa yenilebilir…

Sn. Hakan Dinçyürek, Devlet Hastanelerinde yeni randevu sisteminin Mart ayı başından itibaren başlayacak olması önemli. İnşallah online randevu nedeniyle sıkıntılar daha da büyümez…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi sınırları içinde yer alan Korkuteli köyünde su hattının borularını değişmeye başlamanız çok güzel. İnşallah diğer yerlerde de bu çalışmalar başlar…

Sn. Özdil Nami, babanız Erdil Nami’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum babanıza Allah’tan rahmet, sizlere ise sabır diliyoruz…

Sn. Adil Onalt, Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem güneyinde görülen şap hastalığı ilerleyen günlerde at ve süt ürünlerinde sıkıntı yaşanmasına neden olacak mı? İnşallah daha fazla yayılmadan bu hastalığın önüne geçilir…