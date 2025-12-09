Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde bazı açıklamalar yaptı.

CTP Milletvekili Solyalı, “Bu bütçe yolsuzluğun ve yoksulluğun bütçesidir. Kendi kendini çürüten hükümet, bu kürsüyü kullanmaktan geri kalmıyor.” dedi.

2026 bütçesin kendi yasasına da aykırı durumda olduğuna vurgu yapan Solaylı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Çünkü Anayasa sosyal devlet zorunluluğunu veriyor. Sürdürülebilirlik, üretime dayalı büyümenin desteklenmesi ve yapısal tedbirlerin alınması gibi konular Bütçe Yasası’nda yer alıyor. Bu bütçenin yüzde 13’ü açığa tekabül ediyor. Herhangi bir bakanlığın bu oranda bir bütçesi de yok. Mahkemeler, Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Ombudsman’a genel bütçenin yüzde 1’inden az bir pay ayrıldı.

Bu ülkede gelir adaletsizliği de katlanarak artıyor. En zengin yüzde 20, kamu kaynaklarının yüzde 50’sini alıyor. Geriye kalan en fakir yüzde 20 de kamu kaynaklarının yüzde 6’sından medet umuyor. Bütçeyi hazırlarken bu detay sizi ilgilendirmiyor mu?”