Fitiris’in bu göreve atanmasından önce üniter (tek) devlet lehinde makale yazdığını, şimdi ise hiçbir zaman iki kesimli iki toplumlu federasyona karşı çıkmadığını söylediğini yazan Politis gazetesi, Kıbrıs sorununun federasyon çözümü lehinde açıkça görüş belirtmekten kaçınan Fitiris’in Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i zor durumda bıraktığını kaydetti.

Gazete, Fitiris’in bazı kişilerin ELAM’a ait olduğuna dair ifadelerini de kabul etmeyerek, bunlarla alakalı küçük amaçlara hizmet eden kötülüklerden bahsettiğini belirtti.

Fitiris’in, AKEL’in kendine yönelttiği eleştirilere dün RİK’te katıldığı bir programda yanıt vermeye çalıştığını ve hiçbir zaman iki kesimli iki toplumlu federasyona dayalı çözümünün karşısında olduğunu söylemediğini ifade ettiğini yazan gazete, Fitiris’in her zaman makaleler yazdığını söylediğini iletti.

Gazeteye göre, Fitiris açıklamasında her zaman makaleler yazdığını ve gerek Kıbrıs sorunu gerekse “Münhasır Ekonomik Bölgeyle” (MEB) ilgili tüm olası senaryoları kayda geçirip bunlara atıfta bulunduğunu dile getirdi.

Haberde, Fitiris’in iki kesimli iki toplumlu federasyon lehinde olup olmadığını net bir şekilde söylemekten kaçındığı da kaydedildi.

Adalet bakanlığı görevine atanmasından sonra AKEL’in Fitiris’i iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü karşısında görüş belirttiği konusunda suçladığını yazan gazete, AKEL’in Fitiris’in kendi görüşlerine sahip olmaya hakkı olduğunu söylediğini de aktardı.

Öte yandan, AKEL Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, hükümetinin bir üyesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile Kıbrıs Rum toplumunun Kıbrıs sorunuyla ilgili sabit tezine ve BM kararlarının Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ortaya koyduğu temele karşı çıkmasını haklı (meşru) bulup bulmadığını izah etmeye de çağırdı.

AKEL açıklamasında, Hristodulidis’in, yaptığı tercihlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili konjonktürde hangi mesajları gönderdiğini hesaplaması gerektiğini de ifade etti.

AKEL açıklamasında, yeni adalet bakanı Fitiris’in bakanlığa atanması ardından ilke ve tezlerini terk edip etmeyeceğini veya hükümete kendisini atayan kişinin (Hristodulidis) ilan ettiklerine zıt tezlere katılıp katılmayacağını izah etmeye de çağırdı.

Fitiris ise, buna yanıtında önemsiz siyasi tartışmalara girmeyeceğini, yorumları gördüğünü, kendisinin özgür bir vatandaş olduğunu ve görüşlerini özgürce ifade ettiğini dile getirdi.