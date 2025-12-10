Rum Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin Limasol’da pazartesi günü gerçekleştirdiği operasyonda, bir kargo şirketine ait depo içerisinde 2 kilo 570 gram kokain ile yaklaşık 10 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, olayla ilgili 18 ve 27 yaşındaki iki kişinin tutuklandığını yazdı. Haberde, kargo paketinin bir Avrupa ülkesinden Güney Kıbrıs’a gönderildiği belirtildi.

-Anne ve bebeğe scooter ile çarptılar

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da elektrikli scooter kullanan bir şahsın, kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle yürüyüş yapan anneye çarptığını ve yere düşen bebeğin başından ağır yara aldığını yazdı.

Haberde, çarpan şahsın hızla uzaklaştığı ve polisin, şahsı tespit etmek için soruşturma başlattığı ifade edildi.