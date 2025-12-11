Alithia gazetesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi çalışanı Andreas Hrisanthu’nun yarından itibaren hava koşullarının daha sakin seyredeceğini ve hafta sonu yağış beklenmediğini söyledi. Hrisanthu, pazartesi gününden itibaren yağışların yeniden başlayacağını belirtti.

Pazartesi’den itibaren görülecek yağışların, bu haftaki kadar yoğun olmayacağını kaydeden Hrisanthu, önümüzdeki 5 gün boyunca olağanüstü bir durum beklenmediğini söyledi.

Gazete, Kıbrıs’a 3-4 gün içinde Aralık ayının tümünde yağan yağmur miktarının neredeyse yarısının yağdığını kaydetti.

-Baf’ta son 109 yılın yağış rekoru kırıldı

Gazete, bir diğer haberinde, “Byron” hava dalgasının getirdiği yağmurlarla Baf’ta son 109 yılın yağış rekorunun kırıldığını yazdı.

“Poli Hirsofu” istasyonunda 113,1 mm yağış kaydedildiğini belirten gazete, aynı istasyonda 2001 yılında 99,7 mm, 2008 yılında da 74,5 mm yağış kaydedildiğine dikkat çekti.

-Paralimni ile Derinya’da yaşanan fırtınada ağaçlar devrildi

Gazete, bir başka haberinde ise, “Byron” hava dalgasının yağışlarla birlikte getirdiği fırtınanın, Paralimni ve Derinya’da ağaçları devirdiğini kaydetti.

Haberde, ağaçların devrilmesi nedeniyle trafik akışında sorunlar yaşandığı belirtilirken, herhangi bir maddi hasar oluşup oluşmadığına dair detay verilmedi.

Gazete, Paralimni’deki “Ayia Triada” sahilinin, yağmur sularının toprakla birlikte denize akması sonucu “kırmızı renge dönüştüğünü” belirtti.