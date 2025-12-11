Fileleftheros gazetesi Hristodulidis’in, “Politico’ya” (Virginia merkezli, ABD ve küresel siyaset, politika, fikirler üzerine uzmanlaşmış, gazete, radyo ve internet üzerinden yayın yapan bir gazetecilik organizasyonudur), verdiği röportaja geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın NATO'nun “Barış İçin Ortaklık” programına olası katılımını yeniden gündeme getirdi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın programa katılması için Türkiye ile AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanmasına paralel olarak Türkiye'nin bir takım adımlar atması gerektiğini söyledi. Hristodulidis, tüm bunların üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına bağlı olduğunu da ekledi.

Habere göre hükümet kaynakları Filelefteros'a yaptıkları açıklamada Hristodulidis’in bu söyleminin AB-Türkiye ilişkilerini ileriye götürmek isteyen Avrupalı ortaklara ve Ankara’ya yönelik olduğunu belirtti.

Gazete Rum Yönetiminin mesajının "Ankara’nın Kıbrıs sorunu ve Rum Yönetimi’nin NATO ile ilişkilerini geliştirilmesine yönelik iyi niyet göstermesi durumunda AB-Türkiye ilişkilerinin ileriye götürülebileceği” şeklinde olduğunu yazdı.

Haberde Hristodulidis’in bu önerisini NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile zaten görüştüğü de yer aldı.Gazete Hristodulidis'in Güney Kıbrıs’ın “NATO’”ya katılımının “doğal bir gelişme” olduğunu ancak siyasi koşullar nedeniyle bunun gerçekleşemediğini söylediğini de aktardı.

Gazete Politico’nun haberine dayandırarak NATO ve AB'deki diplomatların, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile gerginliğin artacağına dair endişelerini dile getirdiklerini de yazdı.

Habere göre Hristodulidis, AB ile anlaşmaya varamadığı için Türkiye’nin kendisini SAFE programından dışladığını belirtti ve SAFE programına katılabilmesi için Türkiye'nin bazı önkoşulları yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla devralacağı AB dönem başkanlığıyla ilgili de konuşan Hristodulidis, ülkesinin; kurumsal rolünün farkında olduğunu ayrıca TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa Konseyi gayriresmî toplantısına davet etmeye hazır olduğunu söyledi.

"Güney Kıbrıs’ın NATO üyesi olmamasına karşın Ukrayna’daki savaş, güvenlik ve savunma konularını gündeme getirmeye hazırlandığı ve esas meselenin ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planına yönelik AB’nin yanıtının şekillenmesi" yorumunun yapılması ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine ise Hristodulidis, masada Trump’ın bir önerisinin bulunmasının önemini vurguladı.

Kıbrıs sorununa ilişkin çabalar konusunda ise Hristodulidis, bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapacağı görüşmeden bahsederken bir yandan 2017 yılına kadar olan görüş birliklerinin teyit edilmesi diğer yandan da müzakerelere başlanması gerektiğini ifade etti.

Hristodulidis, gerçek siyasi iradenin bulunması halinde Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olabileceğini de belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Schengen serbest dolaşım ağına katılma hedefine de işaret eden Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin ateşkes hattı boyunca serbest dolaşımının hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini söyledi.