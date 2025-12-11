Fileleftheros gazetesi “Hedef Kıbrıs Sorununun Özü” başlığıyla aktardığı haberinde, 6 yıldan sonra ilk defa bugün, liderlerin Holguin’in de katılımıyla görüşeceklerini ve BM yetkilisinin katılımıyla liderler düzeyindeki son görüşmenin, 2019 yılında, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yapıldığını yazdı.

Gazete, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın şu anda adada bulunmasının da tesadüf olmadığını ve Kıbrıs sorununda gösterilen çabalarla ilişkili olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in sabah erken saatlerde, Erhürman ile görüşmeden önce Hahn ile görüşeceğine işaret eden gazete, Holguin ve Erhürman ile görüşecek olan Hahn’ın, Kıbrıs sorununda karşılıklı fayda sağlayacak koşulların yaratılmasına katkı sağlayacağını yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamalarda, AB’nin müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalara müdahil olmasının, Hristodulidis’in şahsen ve daha ilk andan itibaren hedeflediği şey olduğunu; bununla birlikte Hahn’ın adada olmasının, misyonuyla görev ve yetkileri gereği, şu ana kadar hiç var olmayan ek diplomatik imkanlar yarattığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, Hristodulidis’in Erhürman ve Holguin ile yapılacak görüşmeye Kıbrıs sorununun özünü tartışmak için gideceğini ve tüm sürecin, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine uygun olması gerektiğini vurgulayacağını belirtti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların görüşülmesi kadar, en kısa zamanda çok taraflı konferans yapılmasını da istediğini ifade etti.

Gazetecilerin, Rum tarafının metodolojiyle ilgili konularda karşı önerisi bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine ise Letimbiotis, Hristodulidis’in de açıkladığı gibi ve son 2,5 yıldır izledikleri yaklaşımı muhafaza ederek, tüm ön hazırlıklar yapılmış ve bu şartlar üzerinde çalışılmış şekilde bugünkü görüşmeye gidileceği yanıtını verdi.

Letimbiotis, kendilerini ilgilendiren şeyin ilerleme sağlanması, müzakerelerin yeniden başlaması ve uluslararası toplumun tanıdığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun çerçevenin korunması olduğunu kaydederek, ön koşulların kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Habere göre Letimbiotis, herkesin samimi diyaloga, tezlerin ve argümanların karşılaştırılmasına ve Uluslararası Hukuk ile AB ilke ve değerlerine tam uyum sağlanmasına odaklanması gerektiğini söyledi.

-Menelau ile Dânâ görüştü

Gazete, bir diğer haberinde de Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun dün görüşerek konuları gözden geçirdiklerini yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Holguin’in de bu görüşmede yer aldığını kaydeden gazete, iki müzakerecinin, bugün Hristodulidis ile Erhürman’ın yapacağı görüşmeyle ilgili bazı ön hazırlıklar yaptığını belirtti.