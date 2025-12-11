Alithia gazetesi, önceki günden beridir Rum Sahil Güvenlik güçleri tarafından aranan yelkenli geminin yerinin dün tespit edildiğini yazdı. Gemide bulunan 41, 40, 30 ve 27 yaşlarındaki dört İsrail uyruklu erkeğin durumlarının iyi olduğunu yazan gazete, geminin motorunun arıza yapması sebebiyle gemi kaptanının yelkenleri kullanarak İsrail’in Hayfa Limanı'na dönmeye başladığını kaydetti.

Kaptanın yardıma ihtiyaçları olmadığını dile getirip, yoluna devam ettiği geminin hava koşullarına bağlı olarak bir gün içerisinde Hayfa Limanı'na dönmesi bekleniyor.

Rum makamların gemiyle ilgili gelişmeleri İsrail makamlarına da bildirildiği vurgulandı.