Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda yer alacak tören saat 19.00'da başlayacak.

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı'ndan verilen bilgiye göre, anma etkinliğinde Yönetmen Panikos Chrisathou’nun Arif Hoca ile yaptığı söyleşi gösterilecek ve Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ödülleri takdim edilecek.

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ödülü alacak isimler şöyle: "Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Rum Yönetimi AB görüşmecisi, demokrasi ve barış mücadelesi aktivisti Takis Hadjidimitriou, Avukat ve insan hakları savunucusu Öncel Polili, Annie Kyprianou, Andreas Kyprianou, Niki Gregoriou, Gregory Gregoriou ve Antonis Loucas."