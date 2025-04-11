Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili talebini reddetti. İç hukuk yolunun tükenmesinden dolayı süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınıyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren ve dün karara bağlanan istinaf davasının karar duruşmasında mahkeme heyeti kararın gerekçesini okuyarak, daha önce alınan kararlara atıfta bulundu ve davayla ilgili süreci özetledi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Eda Hançer Akkor, avukatı Nikoletta Haralambidu ile izlenecek sürece dair bir değerlendirme yaptı.

Gerekçeli kararın incelenmesinin ardından, davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen dokuz sendika, avukatlarıyla birlikte ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek, karar ve sonrasındaki adımlar hakkında bilgi verecek.

AKKOR: “BU HAKKIN TANINMASI İÇİN AİHM’E BAŞVURACAĞIM”

Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin kararını açıklamasının ardından basına açıklama yapan Eda Hançer Akkor, annesinden kaynaklı vatandaşlık hakkı için başvurduğu davanın reddedildiğini belirterek, vatandaşlık hakkının tanınmadığı bu kararı üzülerek öğrendiğini ifade etti.

Kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eşit yurttaşlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Akkor, "Bu hakkın tanınması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" dedi.

Dava sürecinde kendisine destek veren sendikalara ve sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Akkor, iç hukuk yolunun tükenmiş olduğunu ve davanın artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacağını açıkladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ise kararın olumsuz olmasına rağmen mücadelede bir adım daha atıldığını belirtti.

Gelener, ret kararından sonra avukatlarının bir değerlendirme yapacağını ve konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini kaydetti.