Girne Belediyesi, Karakum Bölgesi’nde bulunan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde başlattığı çember projesini 16 saatlik rekor bir sürede tamamladı. Trafik akışının engellenmesini önlemek adına Girne Belediyesi ekipleri, 24 Haziran Salı akşam üzeri başlattığı çalışmayı, organize bir şekilde dün sabah 07.00 sularında tamamladı. Caddenin peyzaj ve otopark düzenlemesi ile aydınlatma çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.