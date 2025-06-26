Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi (L.T.T) arasında Lefkoşa genelinde akşam saatlerinde toplu taşımacılık hizmeti sunulması için sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye LTB adına Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile L.T.T adına Fuat Topaloğlu, Kemal Hacıyarım, Mustafa Behaeddin, İbrahim Aytaç, ve Mustafa Engür imza attı.

Lefkoşa otobüsleri gece servisi, 1 Temmuz’dan itibaren 3 ay boyunca haftanın 5 günü (Salı-Cumartesi) 19.00 ile 01.00 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da şehir içi taşımacılık hizmeti sunan tek kuruluş L.T.T ile yapılan iş birliğinin, özellikle akşam ve gece saatlerinde yurttaşların güvenli ulaşımı sağlayabilmesi hem de gece çalışan sektörlerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başkan Harmancı, “Bu hizmet ile geceleri daha az bireysel araç kullanımı ve daha çok toplu taşıma kullanımını hedefliyoruz. Bu sayede hem trafik güvenliği, hem çevresel hem de ekonomik kazanım yaratılacak. Toplu taşıma hizmetinin yaygın kullanımı ile otobüslerin de yenilenme imkanı olacak. Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi projemiz, toplu taşımacılığı planlı, kapsamlı ve modern hale getirme vizyonumuzun ilk adımını oluşturuyor” dedi.