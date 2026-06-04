Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, sporun gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında imzalanan sağlık ve eğitim sponsorluğu protokolü ile Olimpiyatlar, Paralimpik Oyunlar, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları, Balkan Oyunları ile Dünya ve Avrupa Şampiyonaları gibi uluslararası organizasyonlarda KKTC’yi veya Türkiye’yi temsil edecek KKTC vatandaşı sporcuların sağlık süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından desteklenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, daha önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Kickboks ve Muaythai Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile sağlık sponsorluğu protokollerine imza atmıştı.

Kurumlar arasındaki protokol, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı’nın imzalarıyla yürürlüğe girdi. İmza törenine, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sapsızoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Serkan Burgul, Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Genel Müdürü Özlem Görgülü ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan da katıldı.

ULUSLARARASI BAŞARI İÇİN TAM DESTEK!

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında; Olimpiyatlar, Paralimpik Oyunlar, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları, Balkan Oyunları ile Dünya ve Avrupa Şampiyonaları gibi uluslararası organizasyonlarda KKTC’yi veya Türkiye’yi temsil edecek KKTC vatandaşı sporcuların sağlık süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından desteklenecek. İmzalanan anlaşma ile sporcuların muayene, tetkik ve tedavi süreçleri sağlık güvencesi altına alınırken, komite bünyesindeki tüm sporcuların Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde sunulan sağlık hizmetlerinden de indirimli yararlanması sağlanacak. Ayrıca eğitim, seminer, konferans ve sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda da ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Protokol kapsamında; iki kurum iş birliğinde hakemler, görevliler ve sporcular için temel ilk yardım, travma ve acil müdahale eğitimleri, antrenörlük kursları, seminerler ve sporcu gelişim programları da düzenlenecek. Öte yandan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yöneticileri, çalışanları ve protokol kapsamındaki sporcular, Yakın Doğu Spor Kulesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’ndan indirimli yararlanabilecek.

GÜNSEL: “BUGÜN EKTİĞİMİZ BU TOHUM İLERİDE GÖLGESİNDE HUZURLA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR AĞACA DÖNÜŞECEK!”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, pek çok federasyonun yanı sıra Milli Olimpiyat Komitesi’ne de sağlık desteği vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara ve ambargolara rağmen üretmeye devam eden güçlü ve çalışkan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Bugün bir tohum ektik. Bu adım, doğru şekilde büyütüldüğünde gelecekte hepimizin gölgesinde huzurla dinleneceği güçlü bir ağaca dönüşecektir” dedi.

Sporun giderek daha profesyonel bir yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, özellikle sporcu sağlığı ve düzenli sağlık kontrolleri konusunda önemli eksiklikler bulunduğunu söyledi. Sporcuların lisans süreçleri ve müsabaka öncesi sağlık taramalarının kritik önem taşıdığını belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ülke sporuna verdiği destekle bu bilincin zamanla daha da yaygınlaşacağına inandığını ifade etti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ise, ülkenin gençlerine ve sporuna hizmet etmeyi temel amaç olarak gördüklerini belirterek, Yakın Doğu Oluşumu gibi ülkeye yatırım yapan ve kazancını yeniden bu topluma aktaran kurumlarla iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu tür iş birliklerinin ülkeye değer kattığını vurgulayan Kamalı, “Bu ülkede kazanıp yine bu ülkeye katkı sağlayan kurumlarla birlikte hareket etmek, yaptığımız iş birliklerine çok daha derin bir anlam kazandırıyor” dedi.

Uluslararası arenada mücadele edecek sporcular için sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alandaki imkanların büyük önem taşıdığını dile getiren Kamalı, imzalanan protokolün genç sporculara önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Sporun aynı zamanda önleyici sağlık açısından da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Kamalı, özellikle elit sporcularda yaşanabilecek sakatlıkların güçlü bir sağlık altyapısıyla daha etkin şekilde yönetilebileceğini belirtti. Sporcuların düzenli sağlık kontrolü alışkanlığı kazanmasının toplum geneline de yayılması gerektiğini vurgulayan Kamalı, “Spor yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın da temel unsurlarından biridir” dedi.