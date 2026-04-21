Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Şöleninin bu yıl üçüncüsünün düzenlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesi, KKTC Cimnastik Federasyonu ve Erbulut Cimnastik Kulübü iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 24–25–26 Nisan tarihlerinde YDÜ RA 25 Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 3. Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Şöleni ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Muhteşem bir organizasyona daha imza atacak olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlenecek olan 3. Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Şöleni organizasyonu için Türkiye’den 27 kulüp ve 250 sporcu ülkemizde olacak. KKTC’den ise 7 kulüp ve 150 sporcu olmak üzere toplam 400’e yakın sporcu şölene katılım sağlayacak. Sporcularımızın yanı sıra veliler ve kafilelerle birlikte yaklaşık 510 kişi bu büyük organizasyon için ülkemize gelecek.

Bu organizasyon, çocuklarımızın uluslararası düzeyde tecrübe kazanması, spor kültürünün yaygınlaşması ve ülkemizin spor alanında tanıtımına katkı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda gençlerimizin özgüvenini artıracak, motivasyonlarını güçlendirecek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine vesile olacaktır.

Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızı buluşturacağımız bu anlamlı şölenin, hem ülkemiz hem de spor camiamız adına önemli bir kazanım olacağına yürekten inanıyoruz.

Bu muhteşem organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Yakın Doğu ailesine, destek veren Başbakanımız Ünal Üstel, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve tüm ekibine, müsabaka koordinatörü Mustafa Erbulut ile görev alacak olan tüm hakemlerimize teşekkür eder, tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.”