Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı üretildi.

Önceki gün yapılan Genişletilmiş Parti Meclisi’nde alınan kararın önümüzdeki günlerde Parti Meclisi’nde detaylı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda 6 ilçe başkanı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da hükümetten çekilme yönünde görüş bildirdi. Parti içinde bu yönde güçlü bir eğilim oluşurken, nihai kararın Parti Meclisi’nin onayına bağlı olduğu belirtiliyor.

Parti açıklamasında, genel başkan Erhan Arıklı’nın farklı düşüncesi olması öne çıktı. Açıklamada, “Arıklı’nın süre istediği, partinin vermediği” öne çıktı. Bu detay, “danışıklı dövüş” olarak gösterildi.

Arıklı’nın partiye hakim olmadığı iması da veren bu açıklama, kafalarda soru işareti bıraktı.

Gözler nihai ve resmi kararın verileceği Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Tarih ise halen net değil.

Genel Başkan Erhan Arıklı’nın periyodik olarak “hükümetten çekiliriz” şeklinde açıklamaları, bir kez daha YDP’nin tavrını sorgulatırken, çeşitli senaryolar sızmaya başladı.

Hasan Tosunoğlu’nun DP’den istifası sonrası YDP’nin taleplerle ilgili atağa geçtiği gözlerden kaçmıyor.

Arıklı’nın DP’nin elinde olan bazı bankalar ve kurum dairelerini istediği, hükümetten sızan bilgiler arasında. Başbakanın ise tüm taleplere net olarak “hayır” dediği biliniyor.

Kamuoyu yoklamalarında YDP’nin DP’ye göre daha fazla oy ve güce sahip olduğunu ileri süren Arıklı, taleplerinde ısrar ediyor.

Tosunoğlu’na da YDP’ye gelme teklifi götürüldü ancak kabul görmedi. Tosunoğlu istifası ile DP be YDP vekil sayısını eşitledi, bu YDP’nin taleplerine zemin oluşturuyor.

DP Kanadı’ndan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, “3 genel başkanın başbaşa bir görüşme yapmadan, YDP’nin önceden tavır ortaya koymasına” hayli tepkili.

Erhan Arıklı’nın ise önceki günkü toplantı öncesi bazı üyelerine “beni kontrollü eleştirin” diye istemde bulunduğu öğrenildi.

Arıklı’nın “partide bana eleştiri çok. İstediklerimi verin” diye bir baskı ortamı yaratmaya çalıştığı konuşuluyor.

Diğer yandan, YDP içinde bir grubun ciddi ciddi hükümetten çekilme ve erken seçim yolunu açmak istediği belirtiliyor. Bu grubun başını partiye yeniden dönüş yapan Bertan Zaroğlu ve genel sekreter çekiyor. Bu adım da “seçim olsun, bir an önce biz de meclise girelim” tavrını öne çıkarıyor.

Sözkonusu grup, erken seçimle hem YDP’nin oylarının artacağını hem de kendilerinin meclise gireceğini hesap ediyor.

2 Milletvekiline sahip YDP’nin hükümetten olası istifası, hükümetin meclisteki sayısını 26’ya düşürüyor.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise hükümete destek vereceğini ifade ediyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in erken bir zamanda 3 genel başkanı acil toplantıya çağırması bekleniyor

Öte yandan Türkiye’nin adaya yakın kaynaklarına göre Ak Parti iktidarı bu gelişmeden rahatsız olduğu öğrenildi. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümet krizi istemiyor.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti olarak hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Arıklı, yapılan genişletilmiş Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında alınan bu kararın, Parti Meclisi'ne iletileceğini belirtti. Toplantıya 200’den fazla katılımcının iştirak ettiğini vurgulayan Arıklı, hiçbir katılımcının hükümette kalma yönünde görüş belirtmediğine dikkat çekti.

Arıklı, açıklamasında YDP’nin uzun bir süredir hükümet içinde yaşanan sıkıntılara dikkat çektiğini, özellikle hükümet protokolü ve programına riayet edilmesi konusunda uyarılar yaptığını ifade etti. Ancak bu uyarıların hükümet ortakları tarafından hiçbir zaman ciddiye alınmadığını söyledi.

"BU KARAR BİR BLÖF DEĞİL"

Partisinin kararının, kamuoyu ve hükümet ortakları tarafından "blöf" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Blöf yapmak için vazgeçilmez olmanız gerekir. Oysa YDP, hükümet ortakları için vazgeçilmez değil. Hükümet, YDP olmadan da devam edebilir. Hatta YDP’nin hükümetten çekilmesi, özellikle UBP’nin işine gelir. YDP’nin olmadığı bir senaryoda, UBP ve diğer ortaklar hükümeti 2027’ye kadar sürdürebilir ve bir bakanlık daha kazanır. Biz bu durumu gayet iyi biliyoruz, dolayısıyla serzenişlerimizin blöf olduğunu düşünmek büyük bir saçmalıktır."

Arıklı, süreçle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini ve bu hafta yurt dışından dönecek olan YDP milletvekiliyle bir araya geleceklerini belirtti. Hükümet ortaklarıyla yapılacak bir toplantının ardından Parti Meclisi’nin toplanacağını ve YİK’in tavsiye kararının görüşüleceğini ifade etti.