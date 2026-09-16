Gazimağusa Belediye Başkanı adayı Koral Bozkurt, Küçük Sanayi esnafıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçları, beklentileri ve önerilerini dinledi.

Koral Bozkurt Seçim Ofisi tarafından verilen bilgiye göre, esnafla gerçekleşen görüşmede, trafik ve ulaşımın rahatlatılması, sanayi bölgesinin ihtiyaçlarının planlı şekilde ele alınması ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Bozkurt, kentteki esnaf ve sanayicilerle uyum içinde çalışacaklarını belirterek, “Küçük Sanayi’de esnafımızın ve sanayicimizin neye ihtiyaç duyduğunu dinleyecek; trafik ve ulaşım başta olmak üzere bölgenin önceliklerini doğru bir planlama anlayışıyla ele alacağız.” dedi.

Gazimağusa’nın ekonomisinin güçlenmesinin üreten kesimlerin güçlenmesiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Bozkurt, belediyenin esnafıyla, sanayicisiyle ve şehrin tüm paydaşlarıyla uyum içinde çalışan bir yapıya sahip olmasının önemini vurguladı.

Bozkurt, “Daha düzenli, daha güçlü ve yaşayan bir Mağusa için hep birlikte hareket edeceğiz.” ifadesini kullanarak, şehri masa başından değil, o şehri her gün yaşayan ve üreten insanlarla birlikte planlamak gerektiğine inanç belirtti.

Seçim kitapçığında vizyonlarını somut projeler ve yol haritasıyla kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini de veren Bozkurt, Gazimağusa’nın daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini kaydetti.

“Üreten bir Mağusa” hedefi doğrultusunda esnaf ve sanayicilerin kent ekonomisinin önemli unsurları olduğunu vurgulayan Bozkurt, belediye yönetiminin kentin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini ifade etti.