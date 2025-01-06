Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Abdullah Ekinci, “ülkeye ithal edilen inşaat demirlerinin, ister devlet eliyle ister bağımsız ve tam donanımlı laboratuvarlar aracılığıyla sıkı denetimlere tabi tutulması” çağrısı yaptı.

Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, ülkede inşaat demirlerinin denetiminin, yapı güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “İnşaat demirleri, deprem gibi doğal afetler sırasında yapıların maruz kalacağı yükleri taşıyabilmesi için tasarlanan standartlara uygun olmak zorundadır.” dedi.

Yıllardır Oda olarak, ülkeye giren inşaat demirlerinin Gazimağusa Limanı’nda giriş yapmadan önce denetlenmesi gerektiğini vurguladıklarını hatırlatan Ekinci, şöyle devam etti:

“İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Asi Göze Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği laboratuvarlarında yapılan testlerde, ithal edilen inşaat demirlerinin önemli bir kısmının tasarlanan standartlara uygun olmadığı defalarca tespit edilmiştir. Bu bulgular, ülkemizde yapı güvenliğini tehdit eden ciddi bir risk oluşturmaktadır.”

Oda olarak, limanda gerekli denetimlerin yapılabilmesi için gönüllü olarak yatırım yapabileceklerini, hem personel hem de yatırım giderlerini karşılayabileceklerini defalarca dile getirdiklerini kaydeden Ekinci, “Ancak son dönemde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı ile yapılan birebir görüşmeler ve müracaatlar sonuçsuz kalmış, süreç yine çıkmaza sürüklenmiştir.” dedi.

Son olarak hükümetin kabine üyeleriyle yapılan görüşmelerde, söz konusu laboratuvarın kurulmasının Başbakan tarafından reddedildiği bilgisinin taraflarına iletildiğini iddia eden Ekinci, ülkenin deprem gerçeğiyle yüzleştiği bu kritik dönemde, böylesine önemli bir talebin reddedilmesinin, kamuoyunda büyük bir endişe yarattığını belirtti.

“İnşaat demirlerinin neden denetlenmesinin istenmediğini” soran Abdullah Ekinci, “ülkeye ithal edilen inşaat demirlerinin, ister devlet eliyle ister bağımsız ve tam donanımlı laboratuvarlar aracılığıyla, sıkı denetimlere tabi tutulması” çağrısı yaptı.

İMO Başkanı Ekinci, “Unutmayalım ki, güvenli yapıların temeli denetimden geçer ve denetimsiz bırakılan her yapı, insan hayatını tehlikeye atan bir bomba niteliğindedir.” dedi.