Hamit Sakallı, 6 Aralık 2026’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili aday adayı olacak.

Hamit Sakallı, milletvekili adayı olmak için Cumhuriyetçi Türk Partisi üyelerinden onay isteyecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bayraktar Ortaokulu’nda ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde Yunanca dersi öğretmeni olan Hamit Sakallı, toplum içerisinde aktif kişiliğiyle biliniyor.

Spor yazarı olan Hamit Sakallı, yıllarca Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda Dış İlişkiler sorumlusu olarak görev yaparken, tercüman olarak da görev yapıyor.

Türkiye Milli Takımı’nın Yunanistan ile oynadığı maçta Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’nin AEL ile oynadığı maçta ve Samsunspor’un Panathinaikos ile oynadığı maçta tercümanlık yapan Hamit Sakallı, İzmir’in önemli kulüplerinden Altay’ın tarihini anlatan kitabın Yunanca’dan Türkçe’ye çevirisini yaptı.

Hamit Sakallı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nunda (TMK) yıllarca tercüman olarak görev yaptıktan sonra öğretmenlik sınavını kazanarak, Yunanca dersi öğretmenliğine başladı. Yunan Dili Derneği’nde başkanlık da yapmış olan Hamit Sakallı, ileri derecede Yunanca ve İngilizce biliyor.