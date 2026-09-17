Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Güven Yaratıcı Önlemler ve metodoloji konularında şu anda çözülmüş bir konu olmadığını, öze ilişkin konularda iki tarafın birbirinin düşüncelerini ve görüşlerini dinleme aşamasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

New York’ta yapılacak görüşmeler öncesinde Rum liderle son toplantıyı yaptıklarını belirten Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünkü BM Genel Kurulu çerçevesinde "3+1 veya 5+1 toplantının olmasının beklenmediği” yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

Programda "3+1 veya 5+1" toplantının zaten bulunmadığını kaydeden Erhürman, "5+1 olacaksa bunun sonuç odaklı olmasının" önemine vurgu yaptı. Erhürman, 5+1 toplantının yapılmasını istediğini ancak Lefkoşa'da birtakım sonuçlara ulaşılmadan yapılacak 5+1 toplantının verimli olmayacağını belirtti.

Genel Sekreter’in “Geçmişin hatalarını tekrarlayamayız” şeklindeki ifadesine de değinen Erhürman, Kıbrıs sorununda geçmişten günümüze yaşanan sürece dikkati çekerek, “Bu süreçlerden bir sonuç çıkmadıysa bu defa farklı bir şey yapılması gerekir.” dedi.

-“Bazı yeni düşünceler aktarıldı”

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bugünkü görüşmesinin önceki görüşmeye göre daha iyi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmede Güven Yaratıcı Önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konuların ele alındığını, bazı yeni düşüncelerin aktarıldığını anlattı.

Bir yandan Güven Yaratıcı Önlemlerin gerçekleşmesi için uğraşılırken diğer taraftan olan güveni geri götürecek adımlar atılmasını eleştiren Erhürman, bu adımlara “KKTC’de yapılacak iki festivalin ve Barcelona Futbol Okulu'nun KKTC’deki faaliyetinin iptali için girişim yapılması, Mehmet Dana’nın ara bölgede büyükelçilerle yaptığı toplantıyla ilgili olumsuz girişimler yapılması ve Avrupa Parlamentosu'nda tek yanlı ve taraflı kararlar üretilmesi” örneklerini sıraladı.

Erhürman, “Biz bunları güveni artırmayı bir yana bırakın, var olduğu kadarıyla bile aşındıran hareketler olarak değerlendirdik. Bunu kendileriyle de paylaştık ama kendileriyle paylaşmakla kalmadık. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'yle de Birleşmiş Milletlerle de bunları paylaştık ve bunlarla ilgili de tabii ki cevap beklemeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

-“Karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşlığı konusu bir insan hakkı ihlali”

Güven Yaratıcı Önlemler bağlamında 7 konu olduğunu olduğunu aktaran Erhürman, “Bunlardan altı tanesini zaten biz Sayın Genel Sekreter'in bizimle görüşmesinde kabul ettik. Bir tanesi yani yeni geçiş noktaları konusunda henüz uzlaşma yok. Dolayısıyla biz yedi konuyu da daha ileri seviyede değerlendirmeye hazırız. Zaten altısını kabul ettik. Buna ilişkin Kıbrıs Rum tarafında yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalarda yedi maddenin yedisinin de kabul edildiği söylendi. Oysa o yedi maddenin altısıyla ilgili olarak onların problemlerinin devam ettiğinin bilincindeyiz.” şeklinde konuştu.

Erhürman, Rum makamlarınca yapılan bahse konu açıklamada karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşlığı konusunun “insani bir konu” olarak değerlendirilmesini de “ileri bir adım” olarak niteledi. Erhürman, bu konunun bir insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

-“Benim için çözümsüzlük çözüm değildir”

Erhürman, 23 Eylül’de New York’a gitmek üzere adadan ayrılacağını söyleyerek, orada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile planlanmış görüşmeleri olduğunu kaydetti.

Herhangi bir çözüm ihtimalinden endişe taşıyan kişiler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Şu açıdan kimsenin endişe duymaması gerektiğini düşünüyorum. Her adım kamuoyuyla net bir şekilde, açık bir şekilde zaten paylaşılıyor. Dolayısıyla herkes ne olup ne olmadığını biliyor.” dedi.

Erhürman, “Benim için çözümsüzlük çözüm değildir. Ben Kıbrıs Türk Halkı'nın çözüm iradesini temsil ediyorum. Bu çözüm iradesinin sadece bana oy veren insanların sahip olduğu değil, bana oy vermeyen insanların da iradesi olduğunu biliyorum.” diye konuştu.

Şu anda Güven Yaratıcı Önlemler açısından çözülmüş herhangi bir konu olmadığını belirten Erhürman, Genel Sekreterin açıklamalarına da giren dört maddelik metodolojide de bir anlaşma olmadığını söyledi. Erhürman, “Geriye kalan öze ilişkin konularda da sadece iki taraf birbirinin düşüncelerini, görüşlerini dinleme aşamasındadır. Tablo net olarak budur.” ifadelerini kullandı.

-“İsrail’le yapılan yakınlaşmalar da güveni aşındırıyor”

Cumhurbaşkanı Erhürman, önceki görüşmenin ardından geçen süreçte yalnızca festivaller, Avrupa Parlamentosu kararları ve Barcelona futbol okulu konularını değil, Kıbrıs Türk halkını yok sayan taraflarla gerçekleştirilen yakınlaşmaları ve imzalanan anlaşmaları da gündeme getirdiklerini belirtti.

Erhürman, İsrail ile gerçekleştirilen yakınlaşma ve anlaşmaların da sürece katkı sağlamadığını, aksine güveni aşındıran gelişmeler olduğunu muhatabına açık şekilde aktardıklarını söyledi.