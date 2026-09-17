Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde karma oyun, siyasal sisteme katkı sağlamadığını dile getirdiğini belirterek, karma oy uygulamasını kaldıran yasayı Cumhuriyet Meclisi'ne geri göndermesinin ciddi bir tutarsızlık olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Erhürman’ın “dün yanlış bulduğu bir sistemi bugün korumaya çalışmasının", hukuki değil siyasi bir tercih olduğunu söyleyerek, yasanın, Anayasaya aykırılık konusunda görüş alınmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderilebileceğini vurguladı.

“Bu yol tercih edilmemiştir. Çünkü ortada Anayasaya aykırılığı ortaya konmuş bir düzenleme yoktur.” ifadelerini kullanan Üstel, söz konusu yasanın, üç siyasi partinin ortak iradesiyle, Cumhuriyet Meclisi'nin usulüne uygun biçimde kabul edildiğini vurguladı.

Yasanın Anayasa Mahkemesi'ne yerine, “siyasi gerekçelerle Meclise iade edilmesinin”, meclisin iradesine gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmadığını belirten Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda, seçim yasalarının seçimlerden bir yıl önce değiştirilemeyeceğine ilişkin hiçbir hüküm olmadığını kaydetti.

Başbakan Üstel, yakın siyasi tarihte seçim yasalarının seçimlere kısa süre kala değiştirildiği ve uygulandığı açık örnekler olduğuna dikkat çekerek, “Kimse siyasi bu karara hukuki kılıf aramamalıdır. Bizim yol haritamız açıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarıdır. Kuzey Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisidir.” dedi.

Karma oy kaldırılırken seçmenin tercih hakkının ortadan kaldırılmadığına ve parti içi tercih hakkının aynen korunduğuna işaret eden Üstel, değişikliğin amacının, geçersiz oyları azaltmak, seçim sistemini sadeleştirmek ve halkın iradesinin sandığa daha doğru yansımasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı makamının, herhangi bir siyasi partinin seçim hesabının parçası haline getirilemeyeceğini belirten Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı’ndan beklenenin, içinden çıkılan partinin çıkarlarını değil, devletin bütünlüğünü ve halkın ortak iradesini gözetmesi olduğunu kaydetti.

Duruşlarının net olduğunu ve meclisin iradesine sahip çıkacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, “Dün söylenenleri bugün unutanlar, tarafsızlık sözünü siyasi hesaplara feda edenler, elbet kamu vicdanına hesap verecektir. Halkın iradesinin sandığa açık, doğru ve güçlü biçimde yansımasını sağlayacağız. Bu konuda geri adım atmayacağız.” dedi.