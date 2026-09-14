Görüşme, saat 11.00’de ara bölgede yapılacak.

Söz konusu temasın, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesindeki son yüz yüze liderler görüşmesi olması bekleniyor.

Erhürman ile Hristodulidis son olarak geçen çarşamba günü BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ana konuların Güven Yaratıcı Önlemler ile görüşme metodolojisi olduğunu belirtmiş, yeni Güven Yaratıcı Önlemler konusunda uzlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

Erhürman, mevcut güveni aşındırdığını düşündükleri dış ve iç girişimlere ilişkin görüşlerini de Hristodulidis’e aktardıklarını kaydederek, sürecin ileriye taşınması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözünü ettiği “elverişli iklimin” oluşturulmasının önemine dikkat çekmişti.

Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis de görüşmeyi “kısa ama özlü” olarak nitelendirmişti. Hristodulidis, iki lider veya temsilcilerinin, BM Genel Sekreteri Guterres veya kişisel temsilcisiyle ay sonunda BM Genel Kurulu'nun yapılacağı New York'ta da bir araya gelebileceğini de belirtmişti.

Bunun yanında, hafta içerisinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın rahatsızlığı nedeniyle BM Genel Kurulu öncesinde adada bulunamayacağı açıklanmıştı.