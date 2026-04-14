Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu ev sahipliğinde düzenlenen “13+ Yaş Uzun Kulvar Bireysel Yüzme Vize Yarışı”, 10-11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu milli takım barajlarını geçebilmek adına kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp sporcuları da önemli başarılara imza attı. Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, 200 m kurbağalamada 17-18 ve 19+ yaş kategorisinde KKTC rekoru kırarken, Akman Tüzünkan, Özkan Mazhar ve Erten Can Kasımoğlu da Türkiye milli takım barajlarını geçerek 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Sporcuların 17 Nisan’da Edirne’ye giderek hazırlıklarını tamamlaması planlanıyor.

EDİRNE’DE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAKLAR!

Elde edilen dereceler arasında en dikkat çekici sonuç, Barkan Cem Aykut’tan geldi. 200 metre kurbağalama yarışında 2:31.01’lik derecesiyle Türkiye Yüzme Federasyonu milli takım barajını geçen Aykut, aynı zamanda KKTC 17-18 ve 19+ yaş rekorunun da yeni sahibi oldu. Aykut, ayrıca 50 metre kurbağalamada 00:32.15 ve 100 metre kurbağalamada 01:09.58’lik dereceler elde etti.

Diğer sporculardan Akman Tüzünkan, 50 metre serbestte 00:25.98 ve 50 metre sırtüstünde 00:29.34’lük derecelerinin yanı sıra 100 metre sırtüstünde 25 metre kısa kulvarda 01:03.46 yüzdü. Özkan Mazhar ise 50 metre kelebekte 00:27.61, 50 metre sırtüstünde 00:29.57 ve 100 metre kelebekte 01:01.57’lik performans sergileyerek milli takım barajını geçen isimler arasında yer aldı. Erten Can Kasımoğlu da 50 metre kurbağalamada 25 metre kısa kulvarda elde ettiği 00:33.61’lik derecesiyle dikkat çekti. Yarışlarda başarılı sonuçlar elde eden sporcular, bu derecelerle Türkiye Yüzme Federasyonu milli takım seçmelerine katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Edirne’de yapılacak seçmelerde Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek olan yüzücüler, uluslararası düzeyde rekabet edebilmek adına önemli bir fırsat yakalayacak.

AVNİ CANKURT: “BU SONUÇLAR, GELECEKTE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATILACAĞININ GÖSTERGESİDİR.”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, elde edilen başarıların disiplinli çalışma, doğru planlama ve güçlü altyapının bir sonucu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. “Bu başarılar tesadüf değildir. Sporcularımızın özverili çalışmaları, antrenörlerimizin emeği ve üniversitemizin sunduğu modern tesis imkanları bu sonuçların temelini oluşturuyor” diyen Cankurt, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun bölgedeki önemli spor merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Kırılan rekorların ve milli takım barajı geçen derecelerin genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Cankurt, “Sporcularımızın her yarışta kendilerini geliştirerek yeni başarılara ulaşması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu sonuçlar, gelecekte daha büyük başarılara imza atılacağının göstergesidir” ifadelerini kullandı.