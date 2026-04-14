Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı değil; toplumların hafızasını taşıyan, kültürel birikimini bugüne aktaran ve geleceğe yön veren güçlü bir ifade biçimi olduğunu kaydetti.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vehbi, "Sanat Kültürü Taşır ve Geleceği Kurar” başlıklı mesajında, sanatın kültürel ve toplumsal rolüne dikkat çekti.

Bugün, hızla değişen dünyada sanatın rolünün daha da önem kazandığına dikkat çeken Vehbi, “Teknolojinin insan yaratıcılığının yerini alacağı yönündeki düşüncelerin aksine, sanat her zaman insanın özünden beslenmeye devam edecektir” dedi.

Vehbi, teknolojinin doğru kullanıldığı zaman sanatın gücünü azaltan değil, aksine onu genişleten, yeni ifade alanları açan ve yaratıcılığı daha görünür kılan bir imkân olduğuna işaret ederek, sanatın yalnızca geçmişi koruyan değil; onu yeniden yorumlayarak geleceği kuran bir güç olduğunu vurguladı.