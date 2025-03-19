Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) tarafından 17-18 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen ve iki gün süren Küçükler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonası Kısa Kulvar (25m) yarışlarında, Yakın Doğu Koleji öğrencileri üstün performanslarıyla dikkat çekti. Şampiyonaya damga vuran Yakın Doğu Koleji Yüzme Takımı, 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, turnuva boyunca bir çok kategoride takım ve bireysel başarılarla kürsüye çıktı. Yakın Doğu Koleji Erkek Yüzme Takım’ında Akman Tüzünkan, Erten Kasımoğlu, Erten Can Kasımoğlu, Erol Baycan, Hasan Türker, Sait Meriç Sayıner kulaç atarken; kız takımı ise Hatice Kofalı, Zehra Aydener, Alvina Hale Aykut, Nehir Yasakçı’dan oluştu.

BAYRAK YARIŞLARINA DAMGA VURDULAR!

Bireysel ve takım yarışlarında iki gün üst üste önemli dereceler elde eden Yakın Doğu Koleji yüzme takımı, 4x100 metre karışık bayrak ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarının erkek kategorilerinde birinciliği kimseye bırakmadı. Erkekler her iki kategoride de altın madalya alırken, kızlar ise 4x100 metre karışık bayrak yarışında gümüş, 4x100 metre serbest bayrak yarışında ise bronz madalya elde etti.

BİREYSEL PERFORMANSLARI İLE GÖZ DOLDURDULAR!

Yakın Doğu Koleji’nin genç sporcuları takım performansları ile göz doldurdu. Bireysel performanslarına bakıldığında ise şampiyonanın en dikkat çekici sporcularından biri Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencisi Akman Tüzünkan oldu. 50 metre serbest, kelebek ve sırtüstü kategorilerinde üç altın madalya kazanan Tüzünkan, dördüncü bireysel altın madalyasını da 100 metre serbest kategorisinde elde etti.

Performansı ile gelecek vadeden genç sporculardan Erten Kasımoğlu ise 400 metre serbest kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken 100 metre kelebek kategorisinde de podyuma çıktı. Erten Can Kasımoğlu da 200 metre kurbağalama ve serbest kategorilerinde iki gümüş madalya alırken 100 metre kurbağalamada da bronz madalyanın sahibi oldu.

MİNİKLERİN CESARETİ ALKIŞ TOPLADI!

Şampiyonada ilkokul kategorisindeki yarışan; Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri Seren Kasımoğlu, Emirzade Esengin ve Toprak Kılıçaslan ise antrenörleri Şerife Tıbık’ın rehberliğinde mücadele ederek okullarını başarıyla temsil etti. Seren Kasımoğlu 200 metre serbest sitilde bronz madalya elde ederek gurur yaşattı. Yarış boyunca gösterdikleri azimle, izleyicilerden büyük takdir toplayan minik sporcular, geleceğin başarılı yüzücüleri arasında yer alabileceklerini kanıtladılar.