Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

3 FUTBOLCUYA İLK MİLLİ DAVET

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.