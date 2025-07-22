Hasta yakınlarının şikâyeti dikkate alınarak gerekli araştırmaların başlatıldığını kaydeden Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, yenidoğan bebeklerinde kan alma sırası veya sonrasında morarmanın yüzde 4-5 karşılaşılan bir durum olduğunu, bunun genellikle tehlikeli olmadığı ve kendiliğinden düzeldiğini ifade etti.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan daire, incelemenin en kısa sürede tamamlanacağını ve araştırmanın sona ermesinin ardından gerek duyulması halinde kamuoyunun yeniden bilgilendirileceğini ifade etti.

Gerekli araştırma yapılmadan, bilgi sahibi olunmadan yapılan bu tip haberlere kamuoyunun itibar etmemesini isteyen daire, hastane personelinin de hastaların da sahipsiz olmadığını vurguladı.

Daireden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hastanemiz çocuk kan alma ünitemizde gündelik ortalama 60 bebekten tetkik için kan alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bahse konu bebeğe 21.07.2025 tarihinde kan alma işlemini gerçekleştiren hemşire 30 yıllık Çocuk Yoğun Bakım Servisinde görev yapmakta olan tecrübeli bir hemşire olup, aynı gün 30-40 bebekten kan almıştır. Dolayısı ile haberde yer alan kan alma işleminde dikkatsiz ve özensiz davranması gibi bir durum olmamıştır Yenidoğan bebeklerin kan damarları ince ve hassastır. İğne ucunun dokunmasıyla kolaylıkla kanayıp çevre dokulara kan sızabilir. Sızan bu kan ciltte morluk olarak görülür. Yenidoğanların cilt yapıları farklı olup kolay yaralanmaya yatkındır. Bu nedenlerle yenidoğan bebeklerin damarlarının bulunması ve kan alma işlemi sırasında genellikle birden fazla deneme gerektirebilir. Morarma büyük çocuk ve erişkinlere göre daha sık görülür. Yenidoğan bebeklerin ince damarlarından istenilen kan miktarını almak daha uzun süren bir işlemdir. Bu nedenle uygulanan turnike tekrarlı olmakta ve basınç süresini uzatmaktadır. Bu durum da morarma ihtimalini kolaylaştırmaktadır".