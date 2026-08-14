Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), III. Derece Yüksek Hemşire sınavında başarı gösteren tüm adayların kadrolara alınmasının en doğru karar olacağı görüşünü belirtti.

Sendika Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen III. Derece Yüksek Hemşire sınavı sonucunda, Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede, sınavda başarı gösteren tüm adayların, Sağlık Bakanlığı’ndan ek yetki talep edilmesi halinde kadrolara alınacağı/atanacağı sözü verildiği ifade edilerek, nihai kararı hükümet adına Başbakan’ın vereceği kaydedildi.

Mevcut hemşire açığı ve açılması planlanan yeni hastaneler dikkate alındığında, tüm başarılı adayların istihdam edilmesinin dahi ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceği ifade edilen açıklamada, yeni hastanelerin devreye girmesiyle birlikte bu açığın daha da büyüyeceği belirtildi.

Sendika açıklamasında, “Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sınavda başarı gösteren tüm meslektaşlarımızın kadrolara alınmasının en doğru karar olacağı görüşündeyiz. Bu konuda Sayın Başbakan’ın doğru bir karar vereceğine inanmaktayız.” denildi.