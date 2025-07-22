Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz güçlü kariyeri ile dikkat çekiyor. 2024-2025 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde mezunlara hitaben bir motivasyon konuşması gerçekleştirmek üzere DAÜ’ye davet edilen Oruz, tören öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı da ziyaret etti.

Gerçekleştirilen törendeki konuşmasında Oruz, DAÜ’nün kariyerine büyük katkı sağladığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın kendisini sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığını da belirten Oruz, üniversitesiyle bir kez daha gurur duyduğunu ifade etti. Üniversite yıllarını “mükemmel bir eğitim süreci” olarak tanımlayan Oruz, hayatlarının dönüm noktası olan bu süreçte yeni mezunlara, karşılaşacakları zorluklar karşısında sabırlı ve kararlı olmalarını, sürekli öğrenmeye açık bireyler olarak ilerlemelerini tavsiye etti.

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret eden Mert Oruz, üniversitesine duyduğu bağlılık ve minnettarlığı dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç ise, Oruz’un elde ettiği başarıların DAÜ’nün gurur kaynaklarından biri olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.

Mert Oruz Kimdir?

1974 yılında İzmir’de doğan Mert Oruz, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sepiciler Holding’te bilgisayar mühendisi olarak iş hayatına başlayan Oruz, burada bilgi işlem müdür yardımcılığı ve bilgi işlem müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001-2004 yılları arasında Teba A.Ş.’de Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ve Süreç Liderliği görevlerini üstlendi. 2004 yılında Arkas/BİMAR A.Ş.'ye geçerek Müşteri İlişkileri ve Satın Alma Müdürlüğü pozisyonunda çalışmaya başladı. Günümüzde aynı kurumda CIO olarak görev yapan Mert Oruz, bilişim ve teknoloji yönetimi alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin En Etkin CIO’ları Arasında

Arkas Holding CIO’su Mert Oruz, 2024 yılında düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı CIO zirvelerinden biri olan Future of CIO & Awards’ta, "Türkiye’nin En Etkin CIO’ları" arasında gösterilerek ödüle layık görüldü. Teknoloji alanındaki liderliği, stratejik vizyonu ve sektöre kattığı değer ile ön plana çıkan Oruz, bu başarıyla kariyerinde önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı.

Fortune’un 50 Teknoloji Lideri Listesinde

Mert Oruz, 2024 yılında Fortune Türkiye’nin her yıl yayımladığı ve global Fortune kriterlerine göre belirlenen “Fortune 50 CTO Teknoloji Liderleri Listesi”ne üst üste üçüncü kez girerek önemli bir başarıya imza attı. Arkas Holding CIO’su olarak teknoloji vizyonunu ve liderliğini istikrarlı biçimde sürdüren Oruz, bu başarıyla sadece kendi kariyerini değil, mezunu olduğu DAÜ’nün adını da bir kez daha öne çıkardı.