Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Milletvekili Serhat Akpınar, “Demokrat Parti’nin hiçbir siyasi partinin desteğine, herhangi bir seçim mühendisliğine veya herhangi bir ‘kurtarma operasyonu’na ihtiyacı yoktur.” dedi.

Akpınar, yazılı açıklamasında, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılması muhtemel değişiklikler üzerinden Demokrat Parti’yi hedef alan ve bunu “DP’yi kurtarma operasyonu” şeklindeki nitelendiren paylaşımlara tepki gösterdi; bu paylaşımların “kamuoyunda gerçeklerle örtüşmeyen bir algı yaratma çabası” olduğunu söyledi.

Demokrat Parti’nin seçim barajının düşürülmesi yönünde bir talebi veya önerisi bulunmadığının altını çizen Akpınar, tam tersine, Demokrat Parti’nin bugüne kadar ortaya koyduğu görüşlerde mevcut seçim barajının korunması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti. Akpınar, şu ifadeleri kullanıldı:

“Dolayısıyla Demokrat Parti’nin talep etmediği, önermediği ve hatta aksi yönde görüş belirttiği bir düzenlemeyi ‘DP’yi kurtarma operasyonu’ olarak kamuoyuna sunmak siyasi analiz değildir. Gerçekle bağdaşmayan manipülatif bir algı üretimidir. Özellikle belirli siyasi odakların kendi pozitif algı süreçlerini yönetebilmek adına DP’nin toplum nezdindeki siyasi ağırlığını ve güvenilirliğini aşağıya çekmeye yönelik girişimlerinin karşılık bulmayacağını da açıkça ifade etmek isterim.”

- Karma oy konusunda DP’nin nihai tutumu, MYK ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda duyurulacak”

Akpınar, karma oy konusunda ise Demokrat Parti’nin nihai siyasi tutumunun, MYK ve Parti Meclisi’nin kararları doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

18 Ağustos’taki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında da Demokrat Parti olarak bulunacaklarını kaydeden Akpınar, bu toplantıda karma oyun kaldırılması yönünde bir karar iradesinin ortaya çıkması halinde, DP’nin duruşunu komite huzurunda ifade edeceklerini belirtti.

“Demokrat Parti, Kıbrıs Türk siyasi yaşamının köklü, kurumsal ve kendi kararlarını kendi yetkili organlarında alan bir siyasi partisidir. Bizim siyaset anlayışımız başkalarının hazırladığı senaryolarda bize biçilen rolleri oynamak değildir.” diyen Akpınar, siyasi dengelerin sağlıklı biçimde oluşmasında üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye, günlük siyasi hesapların yerine, halkın demokratik iradesinin, haklarının ve geleceğinin yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.