Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi’nden alınan güncel veriler doğrultusunda yüksek ve aşırı sıcak hava koşullarının devam edeceğinin öngörülmesi üzerine açık alanlarda 12.00–16.00 saatleri arasında uygulanan çalışma yasağını 23 Ağustos’a kadar uzattı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere, açık alanlarda 12.00–16.00 saatleri arasında çalışma yapılmayacak.

-Hasipoğlu: “Yasak tüm açık alan çalışanlarını kapsıyor”

Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, inşaat çalışanları, belediye emekçileri, yol ve altyapı ekipleri, tarım çalışanları, temizlik personeli, teknik ekipler, saha çalışanları ve görevi gereği açık alanda çalışan basın emekçileri dahil açık alanda çalışan tüm meslek gruplarındaki çalışanların dışarda çalışma yasağı kapsamında olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, “Çalışanın hangi sektörde çalıştığı değil, aşırı sıcak altında açık alanda çalışıp çalışmadığı bizim için esastır. Dolayısıyla açık alanda çalışan hiçbir emekçimizin 12.00–16.00 saatleri arasında aşırı sıcaklara maruz bırakılmasını istemiyoruz.” dedi.

-“Denetimlerimiz devam edecek”

Yasağın uygulandığı süre boyunca Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından sahada ve iş yerlerinde denetimlerin devam edeceğini kaydeden Hasipoğlu, “İşverenlerimizden beklentimiz açıktır. 17–23 Ağustos tarihleri arasında 12.00–16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağına eksiksiz şekilde uyulması ve çalışanlarımızın sağlığını riske atacak uygulamalara kesinlikle izin verilmemesidir. Bugüne kadar alınan tedbirlere büyük ölçüde uyum gösteren, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini gözeten tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda taviz vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

-“İnsan sağlığı her şeyden önce gelir”

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin kendileri için sadece bir yasal yükümlülük değil, çalışma hayatının temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Çalışanlarımızın sağlığı, işverenlerimizin sorumluluğu; bizim de kamu otoritesi olarak görevimizdir.” diyerek, aşırı sıcakların devam ettiği bu dönemde gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti. Hasipoğlu, alınan her tedbirin çalışanların sağlığını korumak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçmek anlamına geldiğini de söyledi.

Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Ben buradan tüm işverenlerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Çalışanlarımızı sıcağın altında bırakmayın. 12.00–16.00 saatleri arasındaki yasağa uyun. Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini eksiksiz alın.

Açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yasağına aykırı uygulamalara tanık olan vatandaşlarımız ve çalışanlarımız, Alo 102 İhbar Hattı, 0539 109 50 50 WhatsApp İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden; iş yeri bilgisi, konum ve mümkünse fotoğraf veya video gibi destekleyici bilgilerle ihbarda bulunabilirler.

Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sahada olmaya, denetlemeye ve çalışanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.”