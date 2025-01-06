Süper Ligin Mağusa ekiplerinden T. H. Dumlupınar kadrosuna tecrübeli bir ismi takviye etti.
Sezonun ilk devresinden itibaren Süper Lig ekibi Dumlupınar’da antrenmanlara çıkan Yasin Kurt, resmen Dumlupınar’a transfer oldu.
Bugün Dumlupınar kulüp başkanı Ali Gülhan’la el sıkışarak sarı kırmızılı formayı giyen tecrübeli futbolcu Yasin Kurt, ikinci devrede yeni takımının başarısı için ter dökecek. Dumlupınar, Yasin Kurt transferiyle sağ bek sıkıntısını aşmış oldu.
Yasin geçtiğimiz sezon Mormenekşe takımında futbol oynamıştı.