AKSA Süper Lig’de ilk devreyi lider bitiren M. Değirmenlik, ara transferde Teknik Direktör Ali Oraloğlu’nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun başında Göçmenköy’e kiralanan başarılı orta saha Barkın Özaşık, yeniden M. Değirmenlik kadrosuna katıldı.

Barkın dün başlayan Antalya kampı kadrosunda yer alarak takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Barkın’ın dönüşü ile birlikte, orta sahası güçlenen Değirmenlik’in şampiyonluk yolunda ara transferde kadrosunu daha da güçlendireceği ifade edildi.