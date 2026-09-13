Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Merve Ateş

Aslanköy: Süleyman, Sinan, Halil İbrahim, Reşit, Recep, Sercan(Mehmetcan), Mehmet Gürlü(İbrahim), Hasan(Karan), Pacome, Sangare, Yunus(Hascan).

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Zihni(Süleyman), Emre, Yusuf Kondoz, Orkhan, Ndiaye, Mehmet(Nevzat), Hüseyin(Atay), Remzi(Abdülaziz), Ernest.

Goller: Dk. 10 Ernest (Pen.) Dk. 24 Mehmet (MTG)

Aksa Süper Lig 2026-2027 Sezonu ilk haftasında Aslanköy ile Mağusa Türk Gücü Gaziköy Şenol Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Konuk Mağusa Türk Gücü ilk devrenin başında bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mağusa Türk Gücü 10 dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Ernest’in attığı golle 1 – 0 öne geçti.

Dk. 24 Mağusa Türk Gücü atağında Aslanköy ceza yayı önünde topla buluşan Mehmet Çavuş güzel bir golle skoru 0 – 2 yaptı. Bu gol ayni zamanda ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devre ev sahibi Aslanköy daha iyi bir oyun ortaya koymasına karşın ileri uçtaki iki gol ayağı Andy ve Sadık’ın MTG ile yapılan anlaşma gereği oynanamamalarının eksikliğini hisseti.

MTG’nin oyunu rölantide götürmesi nedeniyle ikinci devrede başka gol olmadı ve maç Aslanköy 0 MTG 2 şeklinde tamamlandı.