Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yedi yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen ve uzun yıllar boyunca bankalar arası dayanışmaya, bankacılık sektörü çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, son olarak 2019 yılında oynanmış ve pandemi döneminde organizasyona ara verilmişti.

Ülkemizin en prestijli anı turnuvalarından biri olarak gösterilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, 14 Eylül Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilecek olan turnuvanın organizasyon toplantıları ve kura çekimi, turnuvada yer alacak banka temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Türk Bankası ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenecek turnuvada, üç grupta toplam 15 takım mücadele edecek.

Turnuvada Türk Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Creditwest Bank, Halk Bankası, Koopbank, Albank, Merkez Bankası, Şekerbank, Capital Bank, Kalkınma Bankası, Garanti BBVA, İktisat Bankası, Near East Bank ve Asbank takımları mücadele edecekler.

Turnuvada gruplar ve gruplarda yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Şekerbank, Capital Bank, Creditwest Bank, Kalkınma Bankası, Merkez Bankası

B Grubu: Türk Bankası, Koopbank, Garanti BBVA, Albank, Halk Bankası

C Grubu: Asbank, İktisat Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Near East Bank

Taşkınköy Halı Sahası'nda düzenlenecek turnuva 14 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak. Açılış maçından önce, saat 19.15’te Türk Bankası ve Halk Bankası çalışanlarının çocuklarından oluşan takımlar bir gösteri maçı oynayacaklar.

Gösteri maçı sonrasında saat 20.00’de Türk Bankası ile Halk Bankası turnuvanın açılış maçında karşı karşıya gelecekler.

Turnuvanın son kez düzenlendiği 2019 yılında şampiyonluğu Koopbank kazanmıştı.