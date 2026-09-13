Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de bugün oynanan ilk hafta maçında Göçmenköy, Geçitkale’yi konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Geçitkale maçını Hakan Ünal yönetti. Maça etkili başlayan Göçmenköy özellikle defans arkasına atılan toplarda birçok pozisyon üretti. Ancak gol gecikti. 38’de Arda Sözcü gol perdesini açarken, 45’te Godwin Arewa ilk devrenin skorunu belirledi. 2 – 0
İkinci devre de üstün oynayan Göçmenköy, Godwin Arewa, Mevlüt Önal ve Arda Sözcü’nün golleriyle maçı 5 – 0 kazanarak 3 puanla sezona başladı.